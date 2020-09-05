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مباحث التموين تشن حملة لمواجهة الغش التجارى بأسواق الجيزة

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:50 ص
مباحث التموين تشن حملة لمواجهة الغش التجارى بأسواق الجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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واصل ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، شن الحملات لمواجهة حالات الغش التجارى، وضبط المتورطين بها، والمتسببين فى إلحاق الضرر بالمستهلكين، من خلال طرح منتجات وسلع مغشوشة ومجهولة المصدر للبيع بالأسواق.

أسفرت حملة عن تحرير 87 قضية غش تجارى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة منتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


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