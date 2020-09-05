اليوم السابع
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ضحكة الناس بالدنيا.. علاء تحول لبيزنس مان وتحدى الصورة النمطية لقصار القامة (فيديو)

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:46 م
ضحكة الناس بالدنيا.. علاء تحول لبيزنس مان وتحدى الصورة النمطية لقصار القامة (فيديو) علاء
تقرير عزوز الديب

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علاء سيد ابن، من قصار القامة، بمحافظة المنيا وبالتحديد مدينة ملوى، قال لكاميرا اليوم السابع بأنه لا يتعرض للتنمر مثلما يحدث للبعض فى هذه الحالات والسبب اندماجه بين الناس وقوة شخصيته، وأن والده رحمه الله، كان له الفضل فى تربيته وجعله يتعامل مع الناس في الشارع بطبيعته من صغره كشخص عادى ولذلك كسب حب  الجميع الذين يعتبرونه البعض قدوة.
 
 
علاء قال لعدسة اليوم السابع: "أفضل لحظات حياتى عندما أحقق شيئا كان يظن الناس أنه من المستحيل تحقيقه ولا ينبغى أن نستسلم بسهولة قد تكون أنت القدوة لكثيرين رأوا فيك إصرارا على التغلب على مشاكل الحياة فكن جديرا بهذه الثقة"
وأكد علاء أن كل الشدائد والعقبات التي واجهها في حياته زادت من عزيمته وان النجاح لا يحتاج قوة النجاح يحتاج عقلا.
 
أشار علاء بأن اليوم أصبحت الدولة تنظم للقاءات دورية بشباب مصر، وفى مقدمتهم نماذج متميزة وناجحة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى صورة مبهرة لم نشاهدها من قبل.
 
وأنهى علاء حديثه وهو مبتسم وقال "السلمة المكسورة تخليك  تطلع درجتين فى نطة واحدة"
 
علاء (1)
علاء (1)

علاء (2)
علاء (2)

علاء (3)
علاء (3)

علاء (4)
علاء (4)

 


المنيا

قصار القامة

بيزنس

التنمر

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