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شرطة التموين تضبط 12 طن كبدة فاسدة في القليوبية

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:40 ص
شرطة التموين تضبط 12 طن كبدة فاسدة في القليوبية كبده ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (13068) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة،  أبرزها ضبط ( 12,240 طن كبدة مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها مما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

 ونجحت الجهود في ضبط  2,675 طن أسماك ماكريل مجمدة  غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية).

وأثمرت الجهود عن ضبط ( 100 طن سكر حر) معبأة داخل أجولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وغير مطبوع عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة أمين عهدة بمخازن إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة جرجا (بمحافظة سوهاج)، وضبط ( 11 طن دقيق بلدى مُدعم داخل أجولة ناقصة الوزن بمقدار 167 كيلو جرام) وضبط المدير المسئول عن خط إنتاج وتعبئة الدقيق البلدى المدعم بأحد المطاحن الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة (بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإنتاج وتعبئة الكمية المشار إليها بغرض تجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء .

وتمكنت الجهود من ضبط ( 8,400 طن أرز أبيض – سكر حر) غير مدون عليها أى بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة)، وضبط ( 1,800 طن شيكولاته خام – 400 كيلو جرام فول سودانى "مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الأدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية – 2880 قطعة شيكولاته بالسودانى والحليب – 2900 عبوة مياه غازية "منتج نهائى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والمياه الغازية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية).

وأسفرت الجهود عن ضبط (4 طن أعلاف حيوانية) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية)، وضبط (20000  عبوة سجائر مقلدة ومجهولة المصدر) قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا (بمحافظة الغربية).

 

 

 


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