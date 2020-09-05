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رئيس الوزراء يحضر حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال بعد قليل

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:47 م
رئيس الوزراء يحضر حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال، المقرر إجراؤها فى مصر يناير المقبل.
 
 
يحيى حفل الليلة الموسيقار عمر خيرت الذى سيقدم عدداً من السيمفونيات الموسيقية والأغانى التى طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، بعدها تبدأ مراسم قرعة بطولة العالم بكلمة لرئيس الإتحاد الدولى بعدها يتم اختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة‪ .‬
 
وسيتم وضع الدول الثمانية أصحاب المستوى الأول على رأس كل مجموعة من المجموعات الثمانية، وهى الدنمارك بطلة العالم وإسبانيا بطل أوروبا العام الحالى وكرواتيا وصيف أوروبا والنرويج وصيف بطل العالم وسلوفينيا والبرتغال وألمانيا والسويد والتى ستضاف لها ثلاثة منتخبات أخرى مع دول المستوى الأول تباعا مع سحب القرعة‪.‬
 
يعقب ذلك سحب أسماء الدول أصحاب المستوى الثالث وهى أيسلندا والبرازيل وأوروجواى والتشيك وفرنسا كوريا الجنوبية واليابان والبحرين، ثم الرابع وهى أنجولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية وبولندا وروسيا، بالإضافة إلى الدولتين الصاعدتين من تصفيات الملحق لكل من أمريكا الشمالية والكاريبى الشهر المقبل‪.‬
 
وأخيرا منتخبات التصنيف الثانى التى يوجد من ضمنها مصر والأرجنتين والنمسا والمجر وتونس والجزائر وبيلاروسيا وقطر، ووفقا للوائح الاتحاد الدولى، تختار الدولة المستضيفة حسب تصنيفها فى نهاية القرعة واختيار المجموعة التى ستلعب فيها، ليكتمل عقد المجموعات الثمانية بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة، وتقام مباريات المجموعات الثمانى فى 4 صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها لـ 5500 متفرج، وبرج العرب بسعة ثلاثة آلاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بـ6 أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج.
 
 
 

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