اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 5/9/2020 فى مصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 5/9/2020 فى مصر حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة بجنوب الصعيد .

 

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

 

 

 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 37

 

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 22 والعظمى 39  

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 30 والعظمى 40  

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 38  

 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 37  

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 41

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 45

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 45

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 46

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 40

 

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 26 والعظمى 39

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

 

 


حاله الطقس

الأرصاد

الطقس

درجات الحراره

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقس الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:32 ص

طقس الخليج.. أمطار على مكة وغائم فى الإمارات وحارا فى البحرين

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:30 ص

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 ص

طقس اليوم.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:11 ص

طقس الخليج.. أمطار رعدية على السعودية وحار بالكويت والبحرين

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:03 ص

طقس الخليج.. حار بالسعودية والبحرين والكويت وصحو بالإمارات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة