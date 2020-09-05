اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حافظ على قلبك.. اعرف الأغذية الصحية لتحميه من الامراض × إنفوجراف

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:17 م
حافظ على قلبك.. اعرف الأغذية الصحية لتحميه من الامراض × إنفوجراف القلب
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في ظل انتشار فيروس كورونا، لابد من اتباع نظام غذائى جيد للحفاظ على صحة القلب، وفى ذلك الإطار نشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها بموقع تويتر "إنفوجراف" عن الأغذية الصحية التي يجب تناولها وأخرى لابد الابتعاد عنها للحفاظ على صحة القلب.

وعلقت وزارة الصحة قائلة: "حافظ على صحة قلبك الأغذية الصحية التي يجب أن تتناولها، والأغذية التي يجب أن تبتعد عنها لتحمي  قلبك من الأمراض".

إنفوجراف وزارة الصحة
إنفوجراف وزارة الصحة بعنوان حافظ على قلبك 

وجاء الإنفوجراف، تحت عنوان "حافظ على صحة قلبك"، والذى أوضح على ضرورة تناول زيت الزيتون  وزيت الدرة وزيت عباد الشمس وتناول الأسماك مرة أسبوعيا على الأقل، والخضروات مع كل وجبة وثمرة فاكهة بين الوجبات، أما من الأشياء التي لابد الابتعاد عنها مثل الزيوت المهدرجة السمن النباتى والصناعى والأطعمة المقلية والجاهزة وتناول جلد الدواجن والدهون الموجود حول اللحم والإفراط في تناول السمن البلدى والقشدة والزبدة.

حافظ على صحة قلبك فى إنفوجراف
حافظ على صحة قلبك فى إنفوجراف

يشار أن وزارة الصحة والسكان وجهت اليوم   4 نصائح مهمة إلى مرضى السكر من خلال انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشددة على أهمية السيطرة على جلوكوز الدم وضغط الدم، إضافة إلى الحرص على إجراء فحوصات منتظمة والاستماع إلى المشورة الطبيبة والالتزام بأخذ الدواء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا قائلة :"يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر".

 


القلب

صحة القلب

وزارة الصحة

وزارة الصحة المصرية

الطعام الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة