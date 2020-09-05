حافظ على قلبك.. اعرف الأغذية الصحية لتحميه من الامراض × إنفوجراف

كتب هيثم سلامة

في ظل انتشار فيروس كورونا، لابد من اتباع نظام غذائى جيد للحفاظ على صحة القلب، وفى ذلك الإطار نشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها بموقع تويتر "إنفوجراف" عن الأغذية الصحية التي يجب تناولها وأخرى لابد الابتعاد عنها للحفاظ على صحة القلب.

وعلقت وزارة الصحة قائلة: "حافظ على صحة قلبك الأغذية الصحية التي يجب أن تتناولها، والأغذية التي يجب أن تبتعد عنها لتحمي قلبك من الأمراض".



إنفوجراف وزارة الصحة بعنوان حافظ على قلبك

وجاء الإنفوجراف، تحت عنوان "حافظ على صحة قلبك"، والذى أوضح على ضرورة تناول زيت الزيتون وزيت الدرة وزيت عباد الشمس وتناول الأسماك مرة أسبوعيا على الأقل، والخضروات مع كل وجبة وثمرة فاكهة بين الوجبات، أما من الأشياء التي لابد الابتعاد عنها مثل الزيوت المهدرجة السمن النباتى والصناعى والأطعمة المقلية والجاهزة وتناول جلد الدواجن والدهون الموجود حول اللحم والإفراط في تناول السمن البلدى والقشدة والزبدة.



حافظ على صحة قلبك فى إنفوجراف

يشار أن وزارة الصحة والسكان وجهت اليوم 4 نصائح مهمة إلى مرضى السكر من خلال انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشددة على أهمية السيطرة على جلوكوز الدم وضغط الدم، إضافة إلى الحرص على إجراء فحوصات منتظمة والاستماع إلى المشورة الطبيبة والالتزام بأخذ الدواء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا قائلة :"يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر".