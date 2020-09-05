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جو بايدن يكشف عن معاناة 30 مليون أمريكى من البطالة بسبب كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:39 ص
جو بايدن يكشف عن معاناة 30 مليون أمريكى من البطالة بسبب كورونا جو بايدن المرشح الديموقراطي
كتب محمد سعودي

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قال جو بايدن المرشح الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إن مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" هناك أكثر من 11 مليون أمريكي لم يستعيدوا وظائفهم، وهناك 30 مليون يعانون من البطالة.

وقال المرشح الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحقيقة هي أننا مع أكثر من 6 أشهر في هذا الوباء، و 11.5 مليون أمريكي لا يستعيدون وظائفهم، ونحو 30 مليونا يعانون من البطالة.. لقد خفضنا 720،000 وظيفة تصنيع..  ما يقرب من 1 من كل 6 شركات صغيرة أغلقت أبوابها".

على صعيد آخر، أعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن حملته جمعت الشهر الماضى، 364.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن 95% من التبرعات هى من الأغلبية فى الشعب وعبر الانترنت.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"جمعنا الشهر الماضي 364.5 مليون دولار، 95% من التبرعات من المؤيدين من القاعدة الشعبية مثلك والأغلبية عبر الإنترنت، العاملون هم من يدعم حملتنا - وأنا ممتن، لدينا طريق طويل لنقطعه لسد فجوة جمع التبرعات والفوز - لكن يمكننا فعل ذلك سويا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق اليوم أن إجمالي جمع التبرعات لبايدن في أغسطس كان على الأقل 300 مليون دولار، وهو ما يمثل مبلغًا قياسيًا.

لكن فريق بايدن لا يزال يحسب الأموال التي تم جمعها، ويبدو الآن أن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى 400 مليون دولار.

وبالمقارنة، جمعت هيلاري كلينتون 143 مليون دولار في أغسطس 2016. ويُعتقد أن الرقم القياسي الحالي لجمع التبرعات لشهر واحد يحتفظ به باراك أوباما ، الذي جمع 193 مليون دولار في سبتمبر 2008، مما يعنى أن بايدن ربما يكون كسر هذا الرقم القياسى.

ووفقا لصحيفة "ذا هبل"، أنفقت حملة بايدن أكثر من مليون دولار فى ‏إعلانات التلفزيون فى 15 ولاية صوتت عشر منها لصالح ترامب فى عام 2016. فيما أنفقت ‏حملة ترامب عشرات الملايين من الدولارات فى 12 ولاية، صوتت ثلاثة منها فقط لصالح ‏كلينتون قبل أربع سنوات.‏


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