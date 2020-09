جو بايدن يكشف عن معاناة 30 مليون أمريكى من البطالة بسبب كورونا

قال جو بايدن المرشح الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، إن مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" هناك أكثر من 11 مليون أمريكي لم يستعيدوا وظائفهم، وهناك 30 مليون يعانون من البطالة.

وقال المرشح الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الحقيقة هي أننا مع أكثر من 6 أشهر في هذا الوباء، و 11.5 مليون أمريكي لا يستعيدون وظائفهم، ونحو 30 مليونا يعانون من البطالة.. لقد خفضنا 720،000 وظيفة تصنيع.. ما يقرب من 1 من كل 6 شركات صغيرة أغلقت أبوابها".

The fact is we're more than six months into this pandemic, and:



- 11.5 million Americans don't have their jobs back

- Almost 30 million are on unemployment

- We're down 720,000 manufacturing jobs

- Nearly 1 in 6 small businesses have closed their doors