اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مسجد الحق المبين بجنوب سيناء بعد افتتاحه.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:40 م
تعرف على مسجد الحق المبين بجنوب سيناء بعد افتتاحه.. فيديو مسجد الحق المبين بجنوب سيناء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى مقطع فيديو للتعريف بمسجد الحق المبين بجنوب سيناء، الذى افتتحه أمس الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الوزارة في الفيديو إن المسجد تبلغ مساحته 2200 م2، فيما تبلغ المساحة الداخلية 1500م2، ويضم مئذنتين، طول المئذنة الواحدة 60 مترًا، ويتسع المسجد لـ 600 مصلى بدون إجراءات التباعد الاجتماعى، فيما يتسع لـ 150 مصليا مع إجراءات التباعد الاجتماعى.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق عن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدًا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.

وافتتح محمد مختار جمعة أمس الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

 

 

 


مسجد الحق المبين بجنوب سيناء

مساجد جنوب سيناء

المساجد

الأوقاف

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عمارة بيوت الله على رأس أولويات المدن الجديدة بالصعيد.. تخصيص 76 قطعة أرض لبناء مساجد ببنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان الجديدة.. مساحات المساجد تترواح بين 1000 و5 آلاف متر.. وتصميمها على طراز إسلامى مميز.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:00 ص

فيديو.. "استجابة الرئيس لعلاج مسنة وافتتاح 314 مسجدا".. أبرز قضايا على طاولة التوك شو

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص

هل يجوز شرعا بناء مساجد على أراض مغتصبة.. الأوقاف تجيب لـ تليفزيون اليوم السابع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:54 م

وكيل الأوقاف لشئون المساجد يعلن افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:35 م

تخصيص 24 قطعة أرض بمساحات 4 آلاف متر لبناء مساجد فى بنى سويف الجديدة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:00 م

وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد بجنوب سيناء ضمن خطة افتتاح 314 مسجدا خلال سبتمبر وأكتوبر.. مختار جمعة يؤكد تجاوز ما تم بناؤه من مساجد فى 6 سنوات ما يحدث بأى دولة.. والانتهاء من إحلال وتجديد وصيانة 3600 مسجد.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة