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تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان لجلسة 3 أكتوبر

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:13 م
تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان لجلسة 3 أكتوبر محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض - أحمد حسنى

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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتى يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، جسة 3 أكتوبر المقب لإيداع اتقرير.
 
وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.
 
يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.
 
واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني. 
 
وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية. 
 
واتهم البلاغ قائد الطائرة بأنه اشترك مع المتهم الأول، عن طريق التحريض والمساعدة، بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقــم 136 لسنة 2010. 
 
وذكر البلاغ أنه في أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الإنستجرام" مقطعا مصورا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.
 
ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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