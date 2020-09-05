اليوم السابع
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بدء دورة مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى لمعلمى معاهد البعوث بالأزهر

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:57 م
بدء دورة مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى لمعلمى معاهد البعوث بالأزهر دورة مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى لمعلمى معاهد البعوث بالأزهر
كتب لؤى على

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عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، دورة تدريبية بعنوان(مهارة التحدث باللغة العربية الفصحى) لمعلمى معاهد البعوث الإسلامية "بنين وفتيات" للارتقاء بالمستوى اللغوى للمعلمين وتنمية مهاراتهم المختلفة فى القواعد الإملائية وكذلك قواعد النحو والصرف ومهارة التحدث، مما يعود بالنفع على الطلاب لتعزيز ثقتهم فى أنفسهم فى التحدث باللغة العربية قراءةً وكتابةً، وتحسين قدرات الطلاب داخل الفصل الدراسي، ولكى تستقيم ألسنتهم فى التحدث بالفصحى حتى يصبحوا خير سفراء للأزهر.

حاضر فى اليوم الأول: هيام شبل معلم لغة عربية بمعهد البعوث الإسلامية، تحت إشراف مسؤول قسم التطوير المهنى بالمركز الدكتور محمد مسعد

وتعد اللغة العربية من أشرف لغات أهل الأرض، وقد كرمها الله "عز وجل" من بين جميع اللغات وأفردها لكى تكون لغة القرآن وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تنزل الرسالة على سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" باللغة العربية، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على هذه اللغة، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتعليم اللغة العربية الفصحى للوافدين والعمل على نشرها، تم تنظيم تلك الدورة

من جانب آخر وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وحرص الدكتورة نهلة الصعيدى رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بأهمية التطوير الإدارى والمهنى للمعلمين، عقد مركز التطوير دورة تدريبية فى (الحاسب الآلي) للإداريين والإخصائيين بمعاهد البعوث الإسلامية، لتنمية مهاراتهم فى أساسيات الحاسب الآلى وتقديرًا من المركز لدورهم الفعال فى العملية التعليمية بمعاهد البعوث الإسلامية، وحاضر فى دورة اليوم كل من: أحمد حسين معلم حاسب آلى بمعهد البعوث الإسلامية، محمد عبدالله معلم حاسب آلى بمعهد البعوث الإسلامية، وإشراف مسؤول قسم التطوير المهنى بالمركز الدكتور محمد مسعد

 


الطلاب الوافدين

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اخبار مصر

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