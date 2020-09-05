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باحث فى "المناعة" بموسكو لتليفزيون اليوم السابع: اللقاح الروسى مجانًا للأطباء والصحفيين

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:35 م
باحث فى "المناعة" بموسكو لتليفزيون اليوم السابع: اللقاح الروسى مجانًا للأطباء والصحفيين تامر إسماعيل والدكتور إسلام شعبان
كتبت: إسراء عبد القادر

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قال الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية بموسكو والباحث في مجال الميكروبيولوجيا والمناعة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن روسيا تتيح اللقاح الخاص بفيروس كورونا "سبوتنيك V"، مجانًا لعدد من الفئات في المجتمع، كالأطباء والصحفيين والمدرسين، مشيرًا إلى أن الفئات المجتمعية الأكثر اختلاطًا بالآخرين هم المتمكنون من الحصول على اللقاح حاليًا.

تامر إسماعيل
تامر إسماعيل

وأضاف غازى في تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن الكميات التي تم إنتاجها من اللقاح قليلة للغاية، والفئات المستهدفة هي 2000 شخص لـ40 ألف شخص، يتم انتقائهم بحسب درجة اختلاطهم بالآخرين من المواطنين.

وتابع عضو البعثة التعليمية بموسكو، إنه أمس تم نشر دراسة كاملة عن هذا اللقاح، في إحدى المجلات العالمية، وهو ما يعتبر رد على المشككين في فاعليته، وتم تسميته سبوتنيك v، مشيرًا في تصريحاته إلى أن الهدف منه تعزيز الأجسام المضادة ضد العدوى، وفكرة لقاح سبوتنيك أنه يوهم الجسم بالإصابة ويحفزه على إفراز الأجسام المناعية الخاصة باللقاح.

تامر إسماعيل2
تامر إسماعيل

أما عن المراحل التي مر بها اللقاح الروسى  فتابع إنه تم التأكد منها بشكل دقيق، وهى مرحلة التجريب على الحيوانات، ورصد نتائجه، وبعد ذلك يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر، والمرحلة الثالثة يكون تجريبه على أعداد كبيرة من الناس لرصد فاعليته، وهل يزيد الأجسام المناعية ضد الفيروس، وهل تستمر لفترة كبيرة أم لا؟

واختتم الدكتور إسلام غازى تصريحاته لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إنه إذا تم عرض عليه الحصول على اللقاح سيوافق فورًا، ولن يتردد في ذلك، فهو متأكد من فاعلية اللقاح، وليس كما يروج البعض.


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