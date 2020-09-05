اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

باحثون يكتشفون العلاقة بين نظام "كيتو" والحد من خطر الإصابة بالزهايمر

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
باحثون يكتشفون العلاقة بين نظام "كيتو" والحد من خطر الإصابة بالزهايمر نظام كيتو الغذائى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

توصل باحثون في كلية ويك فورست للطب الأمريكية إلى أن الفطريات المعينة في الأمعاء المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والموجودة في الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف (MCI) يمكن تغييرها بطريقة مفيدة عن طريق تناول نظام غذائي متوسطي معدل.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يمكن الحد من الفطريات الموجودة في الأمعاء المرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر من خلال النظام الغذائي الكيتو.

وقال الباحث الرئيسي هاريوم ياداف ، الأستاذ المساعد للطب الجزيئي في كلية ويك فورست للطب ،: "تكشف دراستنا أن الفطريات الفريدة التي تعيش مع البكتيريا في أمعاء المرضى المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل يمكن تعديلها من خلال نظام غذائي متوسطي الكيتو".

في الدراسة التجريبية حدد فريق البحث الكائنات الحية في ميكروبيوم الأمعاء قبل وبعد تدخل لمدة ستة أسابيع من نظام غذائي متوسطي الكيتو أو النظام الغذائي لجمعية القلب الأمريكية لتحديد ارتباطه بعلامات مرض الزهايمر في السائل النخاعي وبكتيريا الأمعاء، وأوضحت نتائج الدراسة أن الفطريات الفريدة التي تتعايش مع البكتيريا في أمعاء المرضى المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل يمكن تعديلها من خلال نظام غذائي متوسطي الكيتو.

كما تشير النتائج إلى أن العادات الغذائية مثل اتباع نظام الكيتو يمكن أن تقلل الفطريات الضارة في الأمعاء والتي قد تساعد في الحد من عمليات مرض الزهايمر في الدماغ.

 

 


نظام الكيتو

الزهايمر

نظام كيتو الغذائي

مرض الزهايمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة