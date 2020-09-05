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النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى لمصابى حادث انقلاب سيارة بطرق الكريمات

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:00 ص
النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى لمصابى حادث انقلاب سيارة بطرق الكريمات انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي فى مركز أطفيح بجنوب الجيزة، وطلت تقرير طبى واف حول حالة كلًا منهم؛ لاستكمال التحقيقات.

كان 5 اشخاص أصيبوا إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصابين للمستشفى، وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم إزالة بقعة الزيت التي ظهرت أعلى الطريق نتيجة للحادث ورفع الحطام بالكامل، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من النجدة بظهور بقعة زيت إثر حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة أطفيح منعا لوقوع اى حوادث مرورية أخرى، وتم إبلاغ اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالواقعة.

انتقل العميد ماجد سعفان مدير إطفاء الجيزة الى موقع الحادث، وتبين من المعاينة، انقلاب ميكروباص 14 راكبا يحمل أرقام 4953 و ى د ونتج عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح، وقام رجال الإنقاذ برفع حطام الحادث، وإزالة بقعة زيت ظهرت بالطريق تحسبا لوقوع أى حادث مرورى، وسط تواجد سيارتى حماية مدنية بموقع الحادث.


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