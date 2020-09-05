اليوم السابع
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المجلس العالمى للسياحة والسفر يطلق بروتوكولا خاصا لسياحة المغامرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:34 م
المجلس العالمى للسياحة والسفر يطلق بروتوكولا خاصا لسياحة المغامرة سياحة المغامرة - ارشيفية
كتبت آمال رسلان

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أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أحدث البروتوكولات الخاصة بقطاع السياحة والسفر العالمي والذى يشتمل على تدابير لضمان إعادة فتح سياحة المغامرات ، والتي من المفترض أن تشهد زيادة في الشعبية حيث يسعى المسافرون إلى المزيد من التجارب الفريدة بعد COVID-19.
 
وأجرى مركز السفر والسياحة العالمي ، الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة ، مناقشات مفصلة مع المعنيين بسياحة المغامرة فى عدد من الدول لضمان أقصى قدر من المشاركة والمواءمة والتنفيذ العملي.
 
وتساعد هذه التدابير في تحديد توقعات واضحة لما يمكن للمسافرين تجربته في "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يوفر بيئات آمنة مع تخفيف قيود السفر.
 
وتأخذ البروتوكولات أيضًا في الاعتبار الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، كما يتعرف ختم WTTC Safe Travels على تلك الوجهات ، سواء البلدان والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم التي تبنتها.
 
و تشير صناعة سياحة المغامرات إلى مجموعة واسعة من التجارب بما في ذلك ركوب الدراجات ، والتجديف، والرحلات ، والتزلج ، والتزلج على الجليد ، ورحلات السفاري في الحياة البرية ، وجولات الطهي ، وغيرها.
 
ولا يقتصر الأمر على ممارسة هذه الأنشطة في الغالب في الهواء الطلق، مما يحد من الوقت الذي تقضيه في الداخل، ولكن يمكن إدارة أحجام المجموعات للسماح بالتباعد المادي، حيث من المتوقع أن يشهد هذا النوع من السياحة نموًا في مشهد ما بعد COVID.
 
وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "تزداد شعبية سياحة المغامرات بين المسافرين وستمثل عنصرًا رئيسيًا للسفر في الوضع الطبيعي الجديد. وفقًا للوحة معلومات COVID-19 التي تم إطلاقها مؤخرًا لاسترداد الطلب على السفر ، فهي أيضًا واحدة من أسرع القطاعات نموًا ، وهذا هو السبب في أنه من الضروري وضع تدابير تسمح بالسفر الآمن للمسافرين المغامرين.
 
واضافت "ثقة المستهلك أمر بالغ الأهمية لاستئناف السفر والسياحة. نحن نعلم أن المسافرين سيرغبون في استكشاف العالم من حولهم مرة أخرى ، طالما أنهم واثقون من سلامتهم. وستساعد عودة السفر والسياحة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في العالم ، وهذا هو سبب أهمية هذه البروتوكولات".
وقسم WTTC التوجيهات الجديدة إلى أربع ركائز تشمل الاستعداد التشغيلي للموظفين ؛ تقديم تجربة آمنة ؛ إعادة بناء الثقة ؛ وتنفيذ سياسات التمكين.
 
وتشمل الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم ما يلي:
• تقليل حدود قدرة المشاركين للأنشطة حسب الاقتضاء للسماح بالتباعد المادي.
• لا تتجاوز مستويات صعوبة النشاط المضمونة قدرة الضيف ومهاراته ، مما يقلل من الحاجة إلى إنقاذ محتمل.
• توفير اتصال واضح ومتسق وحديث بشأن بروتوكولات الصحة والنظافة الجديدة عبر قنوات المؤسسة ، رقميًا وماديًا من خلال لافتات واضحة.
• تعزيز تطبيقات تتبع جهات الاتصال إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب التشريعات المحلية.
• أبلغ الضيوف عن الدعم المتاح في حالة ظهور أسئلة أو مخاوف.
• شارك إرشادات الضيف قبل الرحلة أو النشاط رقميًا وشخصيًا عند الوصول على أساس نصيحة من السلطات الصحية ، والتي قد تشمل ارتداء أقنعة أو أغطية للوجه ، وإرشادات حول نظافة اليدين وتجنب الاتصال الجسدي.
 

سياحة المغامرة

السياحة

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