اليوم السابع
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القمر يحجب المريخ غدا بالوطن العربى فى ظاهرة فلكية نادرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:35 ص
القمر يحجب المريخ غدا بالوطن العربى فى ظاهرة فلكية نادرة القمر
كتب ـ محمود راغب

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تشهد أجزاء من الوطن العربي صبيحة يوم غد الأحد 6 سبتمبر 2020 ظاهرة نادرة، حيث سيتحرك القمر  أمام كوكب المريخ ويحجبه بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب، ويمكن متابعة الحدث بالعين المجردة أو المنظار أو التلسكوب.
 
وظاهرة احتجاب المريخ سترصد في المملكة المغربية وجمهورية موريتانيا قبل شروق الشمس بالإضافة لوسط أمريكا الجنوبية.  
 
 أما فى بقية المناطق العربية سيرصد الحدث كاقتران فقط بين القمر والمريخ، حيث سيفصل بينهما حوالي درجة واحدة قبل شروق الشمس ولكن لن يشاهد الاحتجاب نظرا لحدوثه في سماء النهار في هذه المناطق حيث يطمس ضوء الشمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.
 
المريخ سيختفي خلف الجزء المضاء من قرص القمر وسيعود للظهور من الطرف المظلم، فخلال هذا الحدث سيكون القمر في طور الأحدب المتناقص ومضاء بنسبة 87.5 % في حين يبلغ لمعان المريخ (- 1.8) ، وعلى عكس احتجابات النجوم حيث يختفى النجم فجأة ، فإن احتجاجات الكواكب تكون بطيئة، ففي فجر الاحد سيستغرق القمر عدة ثواني لتغطية المريخ بالكامل وفترة زمنية مماثلة عند ظهوره من جديد.   
 
سيتمكن الراصدون في مدينة نواكشوط الموريتانية من رصد الظاهرة وذلك مع بداية الاحتجاب  الجزئي للمريخ عند الساعة (04:46:53 ص) - حسب التوقيت المحلي - يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (04:47:57 ص) وسيبقى الكوكب خلف القمر إلى أن يعود للظهور من ( أسفل القمر بالنسبة للراصد) وينتهي الاحتجاب الكلي الساعة (06:21:53 ص) يتبع ذلك نهاية الاحتجاب الجزئي  (06:22:52 ص).
 
بالإضافة لرصد الظاهرة  بعدة مناطق مغربية، ففي مدينة الرباط سيبدأ الاحتجاب الجزئي - حسب التوقيت المحلي-  عند الساعة (06:34:18 ص) يتبع ذلك الاحتجاب الكلي الساعة (06:35:36 ص) وسيعود الكوكب للظهور  من ( اسفل القمر بالنسبة للراصد) بالتزامن مع شروق الشمس.
 
بشكل عام سيبدو المريخ والقمر قريبين من بعضهما البعض وهذا فقط على قبة السماء لانهما يقعان على طول نفس خط الرؤية كما يشاهد من الارض،  فالقمر على يبعد مسافة 405.483 كيلومتر، بينما المريخ أبعد على مسافة 71 مليون كيلو متر في الوقت الحالي.
 
الاحتجاب حدث فلكي يتم عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب الواقعة في دائرة البروج.
 
لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين ، أو أربعة أضعاف قطر البدر.
 
 يعني، ذلك أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على احد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من الكوكب الأحمر فقط . 
 
عادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية، نظرًا لأن القمر يتتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء. 
 
يعتبر كوكب المريخ هدفا رئيسيا للاهتمام في عام 2020 حيث سيقع في التقابل واقرب مسافة من الارض في اكتوبر ، ما يعني بان هذا الصيف كان موسم اطلاق المركبات الفضائية ، حيث تقوم الان عدة بعثات بالسفر الى الكوكب الأحمر بما في ذلك المسبار ( مارس 2020 روفر ) التابع لوكالة ناسا، و اول مركبة مدارية ومسبار متجول للصين ، مسبار الأمل التابع لدولة الامارات العربية المتحدة. 
 
جدير بالذكر، توجد خمسة احتجابات للمريخ في العام 2020، لكن حدث 6 سبتمبر هو الحدث الوحيد المشاهد  في أجزاء من الوطن العربي.
 
 
 
 

المريخ

كوكب المريخ

احتجاب المريخ

ظاهره احتجاب المريخ

القمر

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