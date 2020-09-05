اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 09:50 م
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العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت داخل بركة جافة فى ناميبيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:18 م
العشرات من أفراس النهر فى مواجهة خطر الموت داخل بركة جافة فى ناميبيا فرس النهر
رويترز

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قال موقع (ديلي نيوز) الإلكتروني اليوم السبت إن العشرات من أفراس النهر عالقة في بركة كانت مملوءة بالطين والماء في محمية للصيد في ناميبيا مضيفا أن الحيوانات تواجه خطر الموت جوعا وعطشا، ونقل الموقع عن مدير مخيم (ليفينجستون) للحياة البرية القريب قوله إن البركة، التي تقع في محمية ووبارو التي تبعد بنحو 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة وندهوك، كانت تحصل على مياهها من نهر قريب، إلا أن فترة جفاف طويلة أدت لتجفيف ذلك المنبع.

والعديد من حيوانات فرس النهر عالق في البركة منذ شهور. وقال مدير المخيم إن أكثر من 40 فرس نهر يُعتقد أنها موجودة هناك الآن، ويساعد المخيم المحمية على ضخ المياه إلى داخل البركة حتى تبقى هذه الحيوانات على قيد الحياة، وقال مدير المخيم "تثبت هذه الطريقة فعاليتها حتى الآن لكننا بحاجة ماسة على دعم مالي لتغطية نفقات الوقود أو مصادر الطاقة الشمسية من أجل المضخة".

وأضاف أن أحد صغار أفراس النهر نفق بالفعل. ولم يرد على اتصالات أو رسائل نصية من رويترز، وناميبيا مشهورة عالميا بجهودها للحفاظ على الحيوانات، ويخضع نحو 40 في المئة من أراضيها لإدارة المحميات. 

 


فرس النهر

ناميبيا

محمية

بركة جافة

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