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السلطات الروسية تنفى وجود مؤشرات لموجة ثانية من فيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:14 م
السلطات الروسية تنفى وجود مؤشرات لموجة ثانية من فيروس كورونا كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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اعتبر عمدة العاصمة الروسية موسكو ورئيس فريق العمل التابع لمجلس الدولة لمكافحة فيروس كورونا، سيرجي سوبيانين، أن روسيا لا تشهد موجة ثانية من أزمة كورونا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال عمدة العاصمة الروسية موسكو إن سير أزمة كوورنا يتميز الآن بخصوصية كبيرة، حيث تم تحديدها في أماكن معينة، ويجري اليوم حديث عن موجة ثانية من الجائحة، لكن في الحقيقة ما يحدث ليس موجة ثانية، إنه مواجهة الموجة الأولى في بعض المناطق.

 

وأوضح عمدة العاصمة الروسية موسكو، أن هناك مناطق مثل موسكو مرت بشكل عام عبر هذا الوضع، قائلا: "الجائحة لم ترحل، لكن مؤشرات الذروة تلاشت، وهناك مناطق أخرى باتت تواجهها فقط الآن، بينما توجد مجموعة ثالثة تضم المناطق التى تقع الآن فى ذروة الجائحة"، لافتا إلى الأهمية البالغة لترتيب إدارة الأمور وفقا للأوضاع الخاصة في كل المناطق وحتى على مستوى المدن والبلديات.


موسكو

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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