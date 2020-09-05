اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 09:51 م
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الجيش المالي يعلن مقتل 20 مسلحا قرب الحدود مع موريتانيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:02 م
الجيش المالي يعلن مقتل 20 مسلحا قرب الحدود مع موريتانيا الجيش المالي
أ ش أ

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أعلن الجيش المالي اليوم السبت، مقتل أكثر من 20 مسلحا في منطقة غيري قرب الحدود مع موريتانيا.
 
وذكر الجيش، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 20 إرهابيًا في هجوم بمنطقة غيري.
 
جدير بالذكر أن المنطقة ذاتها شهدت قبل يومين مقتل 10 جنود ماليين، في انفجار عبوة ناسفة بقافلة عسكرية بين بلدتي نارا وغيري، وهو أعنف هجوم منذ إجبار رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، على ترك السلطة في 18 أغسطس الماضي.
 
ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

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