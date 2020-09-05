التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل حمام سباحة نادى شهير بالجيزة

كتب ـ أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات والذى تعرض للغرق داخل حمام سباحة نادي شهير بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستدعت النيابة العامة عدد من المنقذين والمشرفين المسئولين عن حمام السباحة بالنادي لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن سماع أقو أفراد أسرة الطفل المجني عليه.

وتعرض الطفل للغرق في أحد حمامات السباحة بمقر نادي شهير، ليتم نقله على الفور إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة من أجل إسعافه وسط متابعة من الإدارة التنفيذية للنادى، لحالة الطفل، حيث أوفدت إدارة النادى عددا من مسئوليه إلى المستشفى لمتابعة حالته قبل الوفاة.

وجاءت الواقعة مساء أمس، الجمعة، داخل أحد حمامات السباحة في النادى حيث تعرض الطفل للغرق وسط تحركات لمحاولات إنقاذه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى مع تواجد أسرته لمتابعة حالته أولاً بأول داخل المستشفى التي تم نقل الطفل إليها عقب الواقعة.