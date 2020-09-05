اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 06:32 م
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التحفظ على 2 ونصف طن "جوانى الفرز" من النباشين وغلق 5 منشأت تجارية بالإسكندرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:07 م
التحفظ على 2 ونصف طن "جوانى الفرز" من النباشين وغلق 5 منشأت تجارية بالإسكندرية محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية ،حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ومشاركة القول الأمني لقسم محرم بك ،حيث إستهدفت الحملة بؤر الفريزة والنباشين بغربال ، والتفتيش علي رخص المحلات ؛رفع الاشغالات والتعديات والمخلفات بشوارع محرم بك

وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم أن الحملة أسفرت عن التحفظ علي 2 ونصف طن من جواني الفرز  بغربال؛ وغلق مقهي و4 محلات،  تحرير عدد 25 محضر اشغال متنوع والتحفظ عليها، ورفع 8 طن  اتربة ومخلفات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وفي إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمحاربة ظواهر: الفريزة والنبيشة ؛الاشغالات والتعديات، المحال العامة الغير مرخصة، و عدم النظافة والقاءالمخلفات ،حيث قامت اليوم حملة مكبرة توجهت الي شوارع:الغرياني؛ ميدان الرصافة؛شمس المعالي ،الابعادية، ،قنال السويس البطيء، اسفل كوبري محرم بك، قنال المحمودية ، محسن ، المروة ، والمعلم يعقوب ،وتم خلال الحملة إستهداف بؤر الفريزة بشارع المروة بغربال والتحفظ علي 2 ونصف طن من نواتج الفرز وتسليمهم لشركة نهضة مصر ،إغلاق عدد ٥ منشآت عبارة عن مقهي و4 محلات متنوعة بسبب عدم وجود تراخيص ،رفع سياج حديدي مخالف بميدان الرصافة مع شمس المعالي و التحفظ عليه ،تحرير عدد 25 محضر اشغال متنوع و التحفظ علي الاشغالات ،رفع وإزالة 8 أطنان مخلفات متنوعة من ميدان الرصافة ؛شارع قنال السويس البطيء،وشارع قنال المحمودية ،كما تم رصد حالة تسرب مياه بجوار مطبق بأول شارع شمس المعالي مع ميدان الرصافة وإبلاغ عمليات الصرف الصحي .

جاءت الحملة بمشاركة مباحث محرم بك والقول الامني التابع للقسم ،وإدارات: اشغال الطريق؛ رخص المحلات؛ النظافة ، ومساعد رئيس الحي للخدمات ، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .


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