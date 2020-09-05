التايمز: كتاب للسفير البريطانى السابق فى واشنطن يكشف "افتتان" جونسون بترامب

كتبت رباب فتحى

قال كيم داروتش ، السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة ، إن بوريس جونسون مفتون ويشعر بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، شخصية ملهمة، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.

في كتاب جديد نُشر في صحيفة التايمز ، قال اللورد داروتش إن جونسون يجب أن يتحمل المسؤولية عن استقالته من منصب السفير في واشنطن ، والتي أعقبت تسريب البرقيات الدبلوماسية التي تنتقد ترامب.

وكتب داروتش أن جونسون كان "مفتونًا" بترامب في زياراته لواشنطن كوزير للخارجية قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ، مع التركيز بشكل خاص على استخدام الرئيس للغة.

كتب الدبلوماسي السابق أن هذا يشمل "المفردات المحدودة ، وبساطة الرسائل ، وازدراء الصواب السياسي ، والصور المثيرة للجدل في بعض الأحيان".

في مقابلة مصاحبة للمقتطفات من الكتاب ، سُئل داروتش عما إذا كانت أي من هذه الخصائص بات يتحلى بها جونسون، فقال: "من خلال ما أسمعه من زملائي ، تولي هذه الحكومة الكثير من الاهتمام للعرض واللغة".

وأضاف "ولكن إذا عدت إلى تاريخ رئيس الوزراء الحالي ، فغالبًا ما كان يقول أشياء مذهلة تمامًا. ولا يعتذر أبدًا. لذلك ، ربما فعل بوريس هذا على أي حال ، ولكن بالتأكيد ، بعد أن شاهد ترامب وهو يعمل ،عزز هذا موقفه ".

كما اعتبر ترامب جونسون "روحًا طيبة" ، بحسب السفير السابق.

قال داروتش إنه أخبر جونسون أنه يتحمل المسؤولية جزئياً عن استقالته من منصبه في واشنطن ، بعد تسريب برقية قال فيها السفير إن ترامب "غير كفؤ" كرئيس.