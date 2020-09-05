اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأردن تؤكد تضامنها مع السودان في تجاوز محنة السيول والفيضانات

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:57 م
الأردن تؤكد تضامنها مع السودان في تجاوز محنة السيول والفيضانات ملك الأردن
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب السودان بسبب السيول التي اجتاحت الدولة وراح ضحيتها حوالي 100 شخص وإصابة العديد وأدت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.
 
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت- تضامن المملكة مع حكومة وشعب السودان في هذه الظروف الصعبة، وفي تجاوز هذه المحنة الأليمة، معربا عن تعازي المملكة لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

الأردن

السودان

السيول والفيضانات

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