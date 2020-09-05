ونقلت الصحيفة عن طبيب مقيم في معهد الشيخة حسينة الوطني للحروق والجراحة التجميلية في داكا، أن الضحايا الأربعة عشر توفوا جميعا أثناء تلقيهم العلاج في المعهد، مضيفا أن 23 آخرون يخضعون للعلاج حاليا في المعهد.

وفتحت الشرطة ودائرة الإطفاء في نارايانجانج تحقيقا بشأن الانفجار، بينما شكلت شركة "تيتاس" المحدودة لنقل وتوزيع الغاز لجنة تحقيق أخرى للنظر في الحادث.

وقال نائب مساعد مدير دائرة إطفاء نارايانجانج، عبد الله العارفين، إنه يبدو أن جميع مكيفات الهواء الستة الموجودة في الطابق الأرضي من المسجد قد انفجرت.

وأوضح "يمر خط أنابيب غاز تيتاس أسفل المسجد، نشتبه في تسرب الغاز من الأنبوب وتراكمه بالداخل مع إغلاق النوافذ، ومن المحتمل أن يكون الانفجار ناتجًا عن شرارة عندما حاول شخص ما تشغيل أو إيقاف تشغيل مكيفات الهواء أو المراوح".

وقال أحد الأشخاص المقيمين بجوار المسجد لـ"دكا تريبيون" إن لجنة المسجد تقدمت مؤخرًا بشكوى بشأن تسرب من خط أنابيب الغاز.