إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 14 مواطنا بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" الزقازيق- بلبيس"، دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع حادث تصادم طريق " الزقازيق- بلبيس" أمام قرية العصلوجى، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث.