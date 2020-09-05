اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:11 م
إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 14 مواطنا بسحجات وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" الزقازيق- بلبيس"، دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.

 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوقوع حادث تصادم طريق " الزقازيق- بلبيس"  أمام قرية العصلوجى، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين من التحريات  انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث.


مصر

اخبار مصر

الشرقية

حادث تصادم

قرية العصلوجى

مركز شرطة الزقازيق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق نشب فى صيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:57 ص

ضبط صاحبة صيدلية تبيع عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية بالشرقية

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:48 ص

ضبط مدرس خصوصي لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:31 ص

مصرع 4 بينهم شقيقان فى حادث انقلاب سيارة بمياه مصرف بكفر الشيخ

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:04 م

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم "كارو" مع سيارة إجرة بقنا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:35 م

مصرع سائق وإصابة 3 مواطنين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة