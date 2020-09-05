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أيلون ماسك يخسر 10 مليارات دولار فى أسبوع بعد تخطيه وارن بافيت من أيام

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:32 م
أيلون ماسك يخسر 10 مليارات دولار فى أسبوع بعد تخطيه وارن بافيت من أيام ايلون ماسك
ذكى مكاوى

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نشرت مجلة فوربس تقريراً مطولاً مؤخراً سلطت خلاله الضوء على انخفاض أسهم عدد من شركات التكنولوجيا فى الأسبوع الماضى، وأبرز من تأثروا بالأمر رجل الأعمال ايلون ماسك الذى احتل فى نهاية الشهر الماضى مكانه ضمن أغنى 5 على مستوى العالم متخطياً وارن بافيت، قبل أن يتأثر بانخفاض أسهمه ويخسر قرابة 10 مليارات دولار فى أسبوع واحد.

وهو الأمر الذى أكدت فوربس أنه لم يؤثر على ميزانية شركته تسلا أو ثروة ماسك حيث أنه ورغم التراجع فهو أغنى أربع مرات مما كان عليه قبل عام، بصافى ثروة قدرها 87.9 مليار دولار، وهو حاليًا خامس أغنى شخص فى العالم، متقدماً بـ5.5 مليار دولار على وارن بافيت.

 

 

ايلون ماسك
ايلون ماسك وموقع فوربس

 

من ناحية أخرى سبق وأعلن إيلون ماسك، عن احتمال أن تقوم المركبة الفضائية "ستارشيب" Starship بأول رحلة مأهولة إلى المدار القريب من الأرض فى السنة المقبلة، وأشار ماسك إلى أن الرحلات الأولى "قد لا تحقق النتائج المرجوة"، وأضاف أن السبب يعود لكوننا "نعمل فى منطقة غير مدروسة بعد". 

وتجدر الإشارة، إلى أن التجارب التى أجريت فى شهر أغسطس المنصرم، بينت أن النموذج الأولى لمركبة "ستارشيب" تمكن من الارتفاع حتى 150 مترا فقط فوق سطح الأرض، كما أن الاختبارات السابقة انتهت جميعها بانفجار النماذج.

وفى نهاية المطاف ستكون هذه المركبات مخصصة للرحلات إلى كوكب المريخ، حسب روسيا اليوم.

وقد وجهت إلى إيلون ماسك وشركته سبيس إكس انتقادات كثيرة بسبب تنبؤاتهم الطموحة جدا لتطور التكنولوجيا، لكن المستثمرين يثقون بالمخترع الجذاب، الذى زادت ثروته يوم أمس، الاثنين 31 أغسطس 2020، بمقدار 8 مليارات دولار، نتيجة ارتفاع أسهم شركته الأخرى المنتجة لسيارات "تسلا" الكهربائية.

 


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