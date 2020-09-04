198 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وسط إضراب الأطباء

رويترز

أعلن مسؤولو الصحة في كوريا الجنوبية عن رصد 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الخميس مما يرفع الإجمالي إلى 20842 وبلغ عدد الوفيات 331، فيما يواصل قطاع عريض من الأطباء إضرابهم عن العمل.

وتراجعت الزيادة اليومية في أعداد المصابين بالمرض في كوريا الجنوبية أمس الخميس لما دون المئتين للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

ومددت السلطات تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوع إضافي حتى 13 سبتمبر أيلول في منطقة تضم العاصمة سول.

ومع إضراب عدد كبير من الأطباء احتجاجا على خطط حكومية لإصلاح القطاع الطبي، دعت نقابة الأطباء اليوم الجمعة لإنهاء الإضراب بعدما تخلت الحكومة عن هذه الخطط.

كان الإضراب الذي زاد من صعوبة احتواء موجة التفشي الجديدة قد بدأ في 21 أغسطس آب بمشاركة نحو 16 ألف طبيب.

ويعارض الأطباء الإصلاحات المقترحة ومنها زيادة عدد الأطباء وإنشاء كليات طب عامة والسماح بالتغطية التأمينية لمزيد من أساليب الطب التقليدي وتوسيع نطاق تقديم المشورة الطبية عن بعد.

وتقول الحكومة إن تلك المبادرات يمكن أن تساعد في معالجة أزمات مثل فيروس كورونا، لكن الأطباء يقولون إنها سترسخ من تركز الأطباء والخدمات الطبية في المدن دون تحسين البنية الطبية التحتية وظروف العمل في الأقاليم الريفية.

وقال وزير الصحة باك ننج-هو إن الحكومة ستوقف الإصلاحات المقترحة وتناقشها مجددا مع القطاع الطبي والبرلمان بمجرد أن يستقر وضع الكورونا.

ووقع رئيس نقابة الأطباء الكورية تشوي داي-زيب اتفاقا مع الوزير لإنهاء الإضراب ودعا الأطباء للعودة للعمل.

لكن مجموعة أساسية من الأطباء قالت إنها لم تكن مشاركة في المفاوضات وتعهدت بمواصلة الإضراب.