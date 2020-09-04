وكيل الأوقاف لشئون المساجد يعلن افتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد الدولة لم تفتتح اليوم 14 مسجدا ولكنهم 21 مسجد فى المحمودية وحدها و7 فى محافظة جنوب سيناء14 وهذه كلها مساجد جديدة وليست إحلال وتجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: قامت وزارة الأوقاف ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية تم افتتاح 21 مسجدا منهم اليوم 7 فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.

وأكد أن الدولة سيطرت سيطرة كاملة على المساجد ولا يصعد المنبر أى متشدد فلا مكان لمتطرف أو غير ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وفى الوقت الحالى لم يتم فتح أى زاوية فى الصلوات العادية أو صلاة الجمعة ولم يتم فتح إلا المساجد الكبرى، ووزارة الأوقاف لم تصدر تصريحا لفتح أى زاوية حتى الآن .

وتابع: الوزارة حاليا تجرى دراسا فى خطة لدمج المساجد على مستوى الجمهورية وإزالة المخالفات ولابد أن يكون المسجد فى المكان الذى يحتاجه الناس وأن يكون لائقا ويوفر الحالة الروحانية للمصلين.