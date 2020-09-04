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وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء اليوم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:00 ص
وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: "الإيمان والعلم".

والمساجد المقرر افتتاحها وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا.

 وقال جمعة إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الإيمان والعلم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت وزارة الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.




 


فتح المساجد

مساجد جنوب سيناء

الأوقاف

وزارة الأوقاف

اخبار مصر

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