هل يوجد خطر لانتقال عدوى كورونا داخل غرفة فندقية أو استئجار منزل؟

كتبت فاطمة خليل

كثير من الأشخاص يخاف من استئجار غرفة فندقية أو منزل فى ظل انتشار وباء كورونا، خوفاً من انتقال عدوى كورونا في منزل أو مكان زاره أشخاص آخرون، لكن هل يوجد خطر لانتقال عدوى كورونا فى غرفة فندقية أو استئجار منزل؟ .. فى التقرير التالى نتعرف على رأى الأطباء حول هذا الأمر.

أكد الأطباء والخبراء أن خطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء الإقامة بالمنازل المؤجرة أو الفنادق منخفض، طالما تم تنظيف المكان بشكل صحيح ذلك، لأن الفيروس التاجي لا ينتشر عادة عبر الأسطح، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكى.

ومن جانبه قال كايتلين هاول، مهندس كيميائي وطب حيوي في جامعة مين الأمريكية "تشير البيانات في الوقت الحالي إلى أن الانتشار المباشر لكورونا من شخص إلى شخص عبر القطيرات هو طريق النقل الرئيسى، يليه الهباء الجوى لكن يبدو أن الانتشار عبر الأسطح، على الرغم من أنه لا يزال ممكنًا، ليس دافعًا رئيسيًا للانتشار".

وأضاف "إذا تم تنظيف وتعقيم المكان بشكل صحيح فإن البيانات تشير إلى أن المخاطر من المحتمل أن تكون منخفضة".

وقالت راشيل جراهام، عالمة الأوبئة بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، إنه من غير المرجح أن يبقى الفيروس فى غرفة فندق بعد تنظيفه لإصابة الضيف التالى.

وقال هاول: "هذا الفيروس يتم تعطيله بكفاءة عن طريق المطهرات والصابون والماء، طالما تم تنظيفه بشكل صحيح، فمن المحتمل أن يكون الخطر منخفضًا".