اللقاح العالمي كافٍ لمكافحة عدوى كورونا.. دراسة أمريكية تؤكد

كتبت فاطمة خليل

ذكرت دراسة أجراها معهد والتر ريد للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية أن التحليل الجيني لتسلسل فيروس كورونا في أكثر من27 ألف فرد مصاب بكوفيد 19 كشف أن الفيروس قد تحور إلى أقل حد ممكن منذ ديسمبر 2019، مما يشير إلى أن لقاحًا واحدًا سيكون كافياً لمكافحة العدوى.

بحسب موقع ميديكال فقد أجرى الدراسة فريق من العلماء من معهد والتر ريد للأبحاث بقيادة مورجان رولاند، رئيس علم الوراثة والأنظمة الفيروسية لبرنامج WRAIR لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية والدكتور كايفون مودجاراد، مدير برنامج الأمراض المعدية الناشئة في المعهد ونُشرت النتائج في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.

ولتوصيف تنوع فيروس كورونا منذ بداية الوباء، قاموا بمواءمة 18514 تسلسل جينوم مستقل للفيروس مأخوذة من أفراد في 84 دولة ومسحها ضوئيًا بحثًا عن الاختلافات.

وكشفت التحليلات عن تقديرات منخفضة للتمايز الجيني بعد الانتشار الأولي للفيروس، وتشير إلى أن جينوم فيروس كورونا قد تطور حتى الآن من خلال عملية عشوائية في الغالب وليس من خلال التكيف مع المضيف البشري الذي يواجهه.

وقال مورجان رولاند "لاحظنا أن طفرة D614G قد ازدادت بسرعة في التردد منذ بداية الوبا ، لكن لم نتمكن من ربط هذه الطفرة بقوى تكيفية محددة للفيروس..عندما تتكاثر الفيروسات وتنتشر بين السكان، نتوقع رؤية بعض الطفرات ويمكن إصلاح بعضها بسرعة كبيرة عن طريق الصدفة العشوائية ".

وأشار رولاند إلى أن ربط الأنماط الجينية بالأنماط الظاهرية أمر معقد وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم النتائج الوظيفية لطفرة D614G في كورونا بشكل كامل.

نظرًا لانخفاض مستوى التباين الجيني، من المرجح أن يكون لقاح مرشح واعد فعالًا بنفس القدر ضد جميع السلالات المنتشرة حاليًا لفيروس كورونا.

وقال رولاند: "لقد أدى التنوع الفيروسي إلى تحدي جهود تطوير لقاح لفيروسات أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا وحمى الضنك، لكن العينات العالمية تُظهر أن فيروس كورونا أقل تنوعًا من هذه الفيروسات".

وأضاف: "بناءً على خبرة برنامج WRAIR الطويلة في تطوير لقاحات للفيروسات الأخرى والعمل الأخير على فيروسات كورونا ، تمكنا من التحرك بسرعة لتسريع الجهود البحثية لمكافحة هذا الوباء الذي هدد الصحة العالمية والجاهزية العسكرية".

تم إنشاء WRAIR منذ 127 عامًا لمكافحة هذه الأنواع من التهديدات الصحية ولعب دورًا في تطوير ما يقرب من نصف اللقاحات المستخدمة اليوم.

حول رولاند ، التي تركز أبحاثها عادةً على علم الوراثة الفيروسية لفيروس نقص المناعة البشرية ، انتباهها إلى COVID-19 خلال حالة الطوارئ الصحية العالمية الحالية.

وقال: "من الأهمية أن يجتمع الأشخاص في مختلف المجالات معًا لأننا نركز على تعلم كل شيء يمكننا بشأن هذا الفيروس".