نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم حفل تأبين لأبنائها الراحلين

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، اليوم الجمعة، حفل تأبين وتكريم لثلاث مهندسين وأشارت النقابة فى بيان لها، إلى أن المكرمين هم من اقطاب نقابة المهندسين بالإسكندرية وهم المهندس محمد السعيد عبدالحميد، والاستاذ دكتور مهندس علاء الدين ياسين، والمهندس صادق محمد حفظى والذى وفاتهم المنيه خلال الفترة الماضية .

وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية خلال حفل التأبين الذى نظمته النقابة بنادى المهندسين بسابا باشا، أن النقابة تعجز عن وصف حزنها لما فقدته من قامات كبيرة من المهندسين ، لما قدموه فى مسيرتهم النقابية والعلمية لخدمة الوطن ونقابة المهندسين مقدما العزاء لأسر المهندسين .

واضاف أن الثلاث مهندسين قدموا خدمات جليلة لوطنهم والنقابة المهندسين خلال مسيرة علمية كبيرة وستظل مستمرة لا تنتهى وسط دعوات تلاميذهم وأصدقائهم وزملائهم.

وأشاد " سعودى" بمسيرة المهندس محمد السعيد العلمية الكبيرة فى العمل الهندسى ومشاركته القوية فى العمل المدنى والجمعيات وغيرها من الأمور المجتمعية التى كان يعتز بها طوال حياته وكان دائما مقدام ويحوى كل الحب والعطاء متذكرة فيها مواقفه فى أثناء فرض الحراسة على نقابة المهندسين.

كما أكد أن لها مواقف عديدة وشجاعه فى العمل النقابى وجمعية مهندسى المستقبل ومهندسين من أجل التغيير والذى شارك فيها عدد كبير من المهندسين بالإسكندرية ودوره فى تدريب المهندسين والتوعية فى العمل النقابى ودوره وأدواته و محاولات تعديل قانون النقابة وتعديل مسار العمل النقابى وأهميته وتوعية الأجيال الجديدة به.

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه النقابة حريصة على تنظيم يوما للوفاء لمهندسيها وقامتها الكبيرة تقديرا لما قدموه فى مسيرتهم النقابية والعلمية، مؤكدا أن نقابة المهندسين هى بيت كل مهندس لخدمته وتشرف بتكريم مسيرته النقابية والعلمية.

واضاف أن نقابة المهندسين بالإسكندرية فقدت ثلاثة من القامات الكبيرة فى نقابة المهندسين والوطن لما قدموا فى العمل النقابى ولخدمه العلم والعمل الهندسى .

ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ناعيا الدكتور علاءالدين ياسين استاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومستشار وزير الرى والموارد المائية والرى لشئون النيل وخبير السدود ، والذى له خبرة طويلة فى هذا المجال والذى فقدته مصر وجامعة الإسكندرية نظرا لخبرته الممتده داخل مصر وخارجها .

وأضاف أن المهندس علاء الدين ياسين عمل استشاريا فى المشروعات القومية فى مجال الموارد المائية والرى منها توشكى ومحطات الرفع وشبكات الرى وتولى منصب مستشار وزارة الرى والموارد المائية فى وقت صعب لمصر وله اسهامات فى محاضرات عامة عن نهر النيل نظرا لخبرته الكبيرة فى هذا المجال .

كما أكد أن خبرته كبيرة فى منابع نهر النيل وشارك فى مفاوضات سد النهضة والعديد من المفاوضات موضحا أن لا يشارك فى هذه المفاوضات سوى من له خبره كبيرة .

بينما قال المهندس كريم الكسار، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والذى قدم تأبين المهندس صادق حفظى أن له تاريخ طويل فى مجال هندسة البترول وتقلد مناصب عديدة فى منصبه وله تاريخ طويل فى العمل النقابى ومساعدة الشباب فى تقديم النصائح والعمل النقابى.