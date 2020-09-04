من المتحدة للخدمات الإعلامية لـ "رصد": نشكركم على حسن تعاونكم فى فضح أكاذيبكم

أظهر بث القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصلاة الجمعة، فضائح شبكة رصد الإخوانية، وكأنها توجه إليها رسالة مفادها نشكركم على حسن تعاونكم فى تدمير كل الأكاذيب بإذاعة ونشر صور مفبركة لصلاة الجمعة، بينما نقلتم دون قصد منكم طبعا صور المساجد الجديدة التى تم افتتاحها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففضحتم أنفسكم بأنفسكم، الأمر الذى يؤكد أنكم لن تستطيعوا خداع المصريين.

ونقلت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة الجمعة من المسجد الأزهر الشريف الذى شهد أعمال ترميم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما نقلت الصلاة أيضًا من خلال 9 مساجد جديدة تم بناءها وافتتاحها فى عهد الرئيس، بالإضافة إلى 7 مساجد تم افتتاحها اليوم فى سيناء، وهو ما يؤكد فشل رصد الإخوانية فى خداع المصريين .

وكنا اليوم أمام فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، حيث نقلت شبكة رصد الإخوانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، بثا مباشرا لصلاة الجمعة عقب انتهاء الصلاة فى جميع المساجد بنحو 18 دقيقة، لتضمن التلاعب في الصور المنقولة على الهواء.