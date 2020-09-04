مدينة الزينية بالأقصر تعلن مواصلة الحملات التموينية وتحرير 41 محضرا خلال أغسطس

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بأنه فى إطار إستمرار جهود مديرية التموين بمحافظة الأقصر لضبط المخالفات التموينية، قامت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بعدد من حمالات التفتيش على مدار شهر أغسطس، والتى أسفرت عن تحرير 41 محضر ومخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تضمنت تلك المحاضر والمخالفات فى مجال المخابز البلدية تحرير 36 محضر شملت 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، و3 محاضر عدم الإحتفاظ بسجل الزيارات، و2 محضر مغلق بدون إذن و3 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد العمل، و7 محاضر عدم نظافة المخبز، ومحضر عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، أما بالنسبة للمحلات العامة والأسواق فقد تم تحرير عدد 5 محاضر تضمنت 2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم الاحتفاظ بشهادة صحية، ومحضر تجميع دقيق بلدى مدعم، حيث خرجت الحملات بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية للأسواق، لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين وضبط المخالفات والمرور الدائم على المخابز، وذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وعبد الرازق عمر مدير ادارة التموين بالمركز.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق عدة حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة بناءاً علي تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث كثفت المديرية حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية على محلات الأغذية والمخابز والمطاحن والمطاعم وغيرها من الأنشطة التموينية والأسواق، للعمل علي إستقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها وإتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم، حيث أن الحملات خلال شهر أغسطس أسفرت عن تحرير عدد 847 محضر ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية وهي بمجال المخابز تم تحرير عدد 340 مخالفة تموينية ما بين " نقص وزن – مواصفات – قائمه – ميزان – تصرف وتجميع – غلق – توقف – نظافة - وخلافه"، وفى الأسواق تم تحرير عدد 497 قضيه تموينية ما بين "عدم إعلان عن الأسعار – شهادة صحية – تجميع – أزيد من السعر– فواتير – منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهول المصدر – سلخانة – تجار تموين"، وفى أنشطة المواد البترولية تم تحرير عدد 10 قضية تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.