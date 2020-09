كوسوفو وصربيا يتوصلان لاتفاق "تطبيع تجارى" برعاية ترامب.. فيديو

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن توصل كل من صربيا وكوسوفو لاتفاق تطبيع اقتصادى بعد سنوات من الخلاف بين البلدين، وذلك بحسب ما نشره الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع تويتر.

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB