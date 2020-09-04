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كوسوفو وصربيا يتوصلان لاتفاق "تطبيع تجارى" برعاية ترامب.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:52 م
كوسوفو وصربيا يتوصلان لاتفاق "تطبيع تجارى" برعاية ترامب.. فيديو توقيع الاتفاقية
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن توصل كل من صربيا وكوسوفو لاتفاق تطبيع اقتصادى بعد سنوات من الخلاف بين البلدين، وذلك بحسب ما نشره الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع تويتر.

 

وقال ترامب إن الاتفاق الجديد تم بوساطة أمريكية، واصفاً تلك الخطوة بالتاريخية، وتابع: "لم يعتقد احد انه من الممكن التوصل لاتفاق لكننا فعلناه"

وغرد جود ديرى، نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض على حسابه فى تويتر "اتفاق تاريخى آخر توصل إليه هذا الرئيس لجعل العالم مكانًا أكثر سلامًا وازدهارًا". ويظهر فى حفل التوقيع وفدى كوسوفو وصربيا فى المكتب البيضاوي.

 


الولايات المتحدة

صربيا

كوسوفو

تطبيع اقتصادي

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