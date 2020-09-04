اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
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"قطاع الكهرباء"أكبر مستهلك للغاز الطبيعى فى عام 2019 بـ 61.3%

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:00 ص
"قطاع الكهرباء"أكبر مستهلك للغاز الطبيعى فى عام 2019 بـ 61.3% حقل غاز طبيعى
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أن متوسط الإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي  لجميع القطاعات" الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والبترول" خلال عام 2019  بلغ حوالي 5874  مليون قدم مكعب غاز يوميا ، مشيرة الى أن قطاع الكهرباء استحوذ علي النسبة الأكبر في معدل استهلاك الغاز الطبيعي خلال عام 2019بـ 61.3% فيما  استحوذ قطاع الصناعة علي 22.5 % من الاستهلاك  وبلغت نسبة استهلاك غاز المنازل وتموين السيارات 5.5 %  و 10 .7 لقطاع البترول ومشتقاته.
 
وسجلت معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلى نحو 3799 ألف طن، مقابل 3832 ألف طن في شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الأخرى، حيث بلغ 1881 ألف طن خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2511 ألف طن خلال نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 630 ألف طن.
 
 

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الغاز

معدل الاستهلاك المحلي من الغاز

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غاز المنازل

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