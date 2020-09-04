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علاج بالبوس والأحضان.. أول بلاغ رسمى يتهم طبيب نفسى بالتحرش بمرضاه فى طنطا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:51 ص
علاج بالبوس والأحضان.. أول بلاغ رسمى يتهم طبيب نفسى بالتحرش بمرضاه فى طنطا تحرش - صورة تعبيرية
الغربية مصطفى عادل

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فتحت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظه الغربية تحقيقا موسعا في أول بلاغ رسمى من 4 فتيات من مدينة طنطا ضد طبيب نفسي يدعى "ا.م.ا"، يتهموه بالتحرش جنسيا بهم داخل عيادته أثناء ذهابهن له من أجل العلاج.

 

وتقدم محاميى الضحايا بالبلاغ أمام النيابة الكلية بطنطا ضد الطبيب، وفتحت النيابة التحقيق في البلاغ الذي استمر أكثر من 6 ساعات متصلة استمعت فيه لاقول الضحايا.

 

وكشف الضحايا فى أقوالهن، توجهن للطبيب في عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعي المشكو فى حقه أن هناك علاج جديد بالبوس والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.

 

وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.

 

وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذي دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

 

 


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نيابة طنطا

طبيب طنطا المتحرش

ضحايا طبيب طنطا المتحرش

طبيب التحرش

الطبيب المتحرش

طبيب طنطا

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