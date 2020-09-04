صحة سوهاج تعلن فحص 2357 مواطنا من المسافرين بالخارج بوحدة PCR أخميم

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، عن قيام وحدة PCR بمستشفى أخميم المركزي بفحص 2357 مواطنا لفيروس كورونا من المسافرين للخارج مصريين وأجانب حتى الآن صرح بذلك الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار جميعة إلى أن الوحدة قامت بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لــ2357 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة سوهاج ومن المحافظات المجاورة منذ بداية العمل في فحص المسافرين بتاريخ 29/7/2020 وحتى الجمعة 4/9/2020 وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

ويأتي هذا بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، ومنها وحدة الـPCR بمستشفى أخميم المركزى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم، بأنه قد تم الإعلان عن كافة تفاصيل إجراءات الفحص والمستندات المطلوبة من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "مستشفي أخميم المركزي "وكافة التحديثات والردود على استفسارات المواطنين لتسهيل تلك الإجراءات وتلافي أي أخطاء ترد بخصوص ذلك الشأن كما أضاف بأنه يتوجب علي المسافر أخذ موعد علي الموقع الالكتروني https://clab.mohp.gov.eg/.