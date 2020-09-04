جامعة أسوان تكشف عن طفرة إنشائية فى الملاعب الرياضية

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة هي الشريك العلمي والثقافي والاجتماعي والبحثي لكل المؤسسات في محافظة اسوان وتعمل دائما على مد أواصر التعاون المثمر والبناء والذي يعود بالنفع علي المواطن الأسوانى، وتابع رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية علي مدي التعاون المتواصل مع نادي اسوان الرياضي وجامعة اسوان التي شهدت مؤخرا طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية منها انشاء استاد الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري وعدة ملاعب متنوعة لكره اليد والكره الطائرة والسلة وجاري حاليا انشاء حمام سباحة لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية.

كما وجه الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان شكره وتقديره لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان و أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنشاط الاجتماعى الفرق والألعاب الرياضية وجميع العاملين بالنادى لتقديمهم جميعا بالتهنئة للدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان والعاملين بها بمناسبة تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى للجامعات الأكبر والأكثر تنوعا متمنين له ولجامعة أسوان دوام التقدم والرقى.

وكانت قد احتفلت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس لجنة التصنيف بالجامعة ووكيل كلية الهندسة بمناسبة حصول جامعة أسوان علي المركز الأول في تصنيف التايمز البريطاني 2021 علي الجامعات المصرية والمركز من 500-401 علي مستوي العالم وذلك للعام الثاني على التوالي. وهنأ رئيس الجامعة أهل محافظة أسوان بهذا التصنيف الجديد متمنيا دوام التقدم والازدهار لجامعة أسوان التي تخدم أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.