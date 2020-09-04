اليوم السابع
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"تنشيط السياحة" تنشر فيديو ترويجى للسياحة الثقافية عبر منصاتها بمواقع التواصل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:17 م
"تنشيط السياحة" تنشر فيديو ترويجى للسياحة الثقافية عبر منصاتها بمواقع التواصل فيديو ترويجى للسياحة الثقافية
كتبت آمال رسلان

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نشرت هيئة تنشيط السياحة فيديو ترويجى جديد للسياحة الثقافية عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، عقب قرار استئناف السياحة الثقافية فى كافة أرجاء الجمهورية، وتضمن الفيديو تقديم من عالم المصريات الكبير زاهى حواس عن أهم المواقع الأثرية فى مصر وقيمتها، وقالت الهيئة فى تغريدة لها :"مع تطبيق ضوابط السلامة الصحية، المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مستعدة لاستقبال السياحة الثقافية.. تمتع برحلة عبر  التاريخ واستمتع بنفس الشعور الرائع!".

 
وكانت وزارة السياحة والاثار قد ادخلت بعض التعديلات على فيلم "رحلة سائح" الذى تم انتاجه مؤخرا للترويج للسياحة المصرية، وذلك تزامنا مع عودة السياحة الثقافية اعتبارا من ا سبتمبر المقبل.
 
 
وكان الفيلم الدعائي المصري حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا مقارنة  بنسب المشاهدة العالمية ( Benchmark for view rates)، كما حقق الفيلم 77 مليون مشاهدة علي Google، و80 مليون مشاهدة علي Facebook، و4  مليون مشاهدة علي Twitter، بالإضافة إلى 3.6 مليون مشاهدة على موقع الTikTok، و حوالي مليون مشاهدة على موقع ال SnapChat.
 
كما ساهم في تحسين الصورة الذهنية لمصربشكل  ملحوظ لمن شاهد الفيلم في العديد من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، تحسنت  الصورة الذهنية بنسبة 45 % في المانيا، و 43% في بولندا و 39% في إيطاليا خلال شهر يوليو، وتزايدت نسب البحث عن مصر كوجهة سياحية عبر شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بمتوسط 60٪ مقارنة بالشهر السابق.
 

السياحة الثقافية

زاهى حواس

تنشيط السياحة

اخبار مصر

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