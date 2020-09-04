تركيا تسجل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة

كتب أحمد عبد الرحمن

سجلت تركيا 1612 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة قال أول أمس الأربعاء إن تركيا تشهد ذروة ثانية لتفشى فيروس كورونا بسبب الإهمال فى حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وذلك وسط تزايد متسارع فى أعداد الإصابات والوفيات اليومية بسبب الفيروس.

وقفزت الوفيات بسبب كورونا إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو الماضى عندما كانت إجراءات العزل العام مطبقة فى أنحاء البلاد، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة لتصل إلى معدلات منتصف يونيو عند 1600 حالة تقريبا.

وعاودت أنقرة فتح الاقتصاد ورفعت القيود التى كانت مفروضة على أنشطة عطلات نهاية الأسبوع وعلى بعض الفئات العمرية أوائل يونيو.