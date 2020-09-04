تحصين 14 ألف رأس ماشية فى الجيزة ضد 4 أمراض وبائية

كتب عز النوبى

أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بالجيزة، قام أطباء الطب الوقائى بالمديرية بتحصين عدد (3033) رأس من الماشية ضد مرض "الحمى القلاعية - حمى الوادى المتصدع" وتحصين عدد (11,409) رأس من الماشية ضد مرض "جدرى الضأن – جدرى الماشية" خلال الفترة من 16/8/2020 الى 28/8/2020 ، ومن ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور تم سحب عدد 14 عينة من 6 مزارع فى نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة تواصل الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة والمحافظات تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة ,علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد وتم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أن بين الإجراءات المتبعة فى أى برامج أو حملة التحصين، التنسيق مع مسئولى الأوقاف والكنائس لتقديم الدعم للقائمين على تنفيذ الحملة ، تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2014 وذلك بتحرير محضر شرطة للممتنع عن تقديم الحيوانات لعمليات التحصين، أو محضر اثبات حالة بتوقيع بواسطة عضو الإدارة المحلية أو العمدة أو شيخ البلد، الانتهاء من كل قرية فى نفس اليوم بأكبر عدد من الأطباء، ارسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإليكترونى للطب الوقائى وأسبوعيا، وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية فى مكان واضح موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان.