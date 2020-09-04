بلجيكا تعلن 20 سبتمبر موعدا لبدء استخدام تطبيق تعقب المصابين بكورونا

كتب أحمد علوى

قالت رئيسة اللجنة الفيدرالية للاختبار والتعقب كارين مويكنز، والبروفيسور بارت برينيل بجامعة لوفين، إن التطبيق الرقمي لتعقب الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد -19 سيكون متاحا في 20 سبتمبر.

ولا يزال هذا التطبيق في مرحلة التجربة مع 80 شخصًا، وفي الأسبوع المقبل سيشارك 10000 شخص في المرحلة النهائية. بعد ذلك، يمكن إطلاقه لعامة الناس.

وقال برينيل: "نحن متفائلون بإمكانية إتاحة التطبيق للجميع في 20 من سبتمبر".

وبحسب برينيل لا يقوم هذا التطبيق، من حيث المبدأ، بتخزين البيانات الشخصية، ولكنه يسمح للمستخدم بمعرفة ما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، وأكد البروفيسور أن حماية الخصوصية مضمونة، وفقط في حالة وجود اختبار إيجابي، سيطلب من المستخدم مشاركة المعلومات المجهولة مع مستخدمين آخرين من خلال خادم مركزي، وسيتم إخطارهم بجهة الاتصال المعرضة للخطر ولكنهم لن يعرفوا متى وأين ومع من.

وخلص برينيل قائلاً "نحن على ثقة من أن الشخص الذي قام بتحميل التطبيق سيوافق أيضًا على مشاركة النتائج، إن استخدام تطبيق ما يتطلب القليل من الجهد ، ولكنه يساعد الجميع".