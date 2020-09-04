اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الفريق اللبنانى الاستعراضى يصل القاهرة لتقديم فقرات بقرعة كأس العالم لليد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:48 ص
الفريق اللبنانى الاستعراضى يصل القاهرة لتقديم فقرات بقرعة كأس العالم لليد الفريق اللبناني الاستعراضي
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ، الفريق اللبناني الاستعراضي ، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد وتقديم عدة فقرات فنية بحفل القرعة، والتي سوف تقام غدا تحت سفح الأهرامات بالجيزة ، وهى النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .
 
قام أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة ، واعضاء المكتب محمود ابراهيم وسامح عبد الباسط بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الفريق الذى يضم 17 راكبا علي طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت .
 
وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .
 
كانت النسخة الماضية من البطوله اقيمت فى بلدين، بينما تنظم القادمة فى 3 دول مما يضع البلاد فى تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .
 
 

مطار القاهرة

بطولة العالم لكرة اليد

الفريق اللبناني الاستعراضي

كاس العالم لليد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة