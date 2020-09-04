اليوم السابع
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الزراعة تضبط 115 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات المحظورة ومجهولة المصدر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:29 ص
الزراعة تضبط 115 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات المحظورة ومجهولة المصدر أدوية بيطرية
كتب عز النوبى

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وذكر تقرير  لوزارة  الزراعة، أن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة مكبرة فى 14 محافظة وهى (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 223 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات وتم رصد 115 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد تقرير وزارة الزراعة أنه تم إصدار 12 قرار إدارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بعدد 84 منشأة بيطرية بمحافظات: الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج - الفيوم، وتم عمل 2 محاضر (جنح) بمحافظة: المنوفية وكفر الشيخ، وعدد 9 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا ، تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (20) مركز بيطرى مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية.

 فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حتى تحقق أعلى معدلات أداء تتماشى مع متطلبات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التى تشهدها البلاد حاليا، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.


اللقاحات البيطرية

ادوية بيطرية محظورة

صناعة الاعلاف

اخبار اليوم

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