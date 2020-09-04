اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:03 م
خالد صلاح
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اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:03 م
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية المتحدث باسم التحالف العربي
وكالات

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قالت التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، إنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، وفق ما نشر التلفزيون السعودى


المتحدث باسم التحالف العربي

السعودية

اليمن

مسيرة

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