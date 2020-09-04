اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

قالت التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، إنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، وفق ما نشر التلفزيون السعودى
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعوديةالجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:03 م
المتحدث باسم التحالف العربي
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