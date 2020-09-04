اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

وكالات

قالت التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، إنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، وفق ما نشر التلفزيون السعودى