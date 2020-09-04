إنشاء مركز تدريب ومزرعة نخيل بحثية نموذجية في الوادي الجديد

كتب عز النوبى

تفقد الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، وبرفقته المهندس محمد كامل مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، وباحثي المعمل المركزي للنخيل، ومدير التجارب الزراعية في الداخلة، الأعمال الجارية بمزرعة مركز النخالين التابع للمعمل المركزي للنخيل. وقد تم الانتهاء من حفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية وجاري تركيب شبكة الري.

وقال جاد الله فى بيان له، إن مركز النخالين يهدف إلى التدريب على العمليات المختلفة لخدمة رأس النخلة، مثل التقليم والتلقيح والخف والتقويس والتكميم والحصاد وعمليات مابعد الحصاد كما يهدف المركز الي انشاء مزرعة نموذجية ومشتل نموذجي للنخيل وبنك لحفظ الاصول الوراثية من اصناف النخيل المصرية وزراعة السلالات البذرية الفاخرة المنتخبة من اناث النخيل وكذلك الذكور، ومعمل لانتاج طفيل الترايكو جراما لاستخدامه في المقاومة الحيوية لمكافحة الحشرات حرشفية الاجنحه التي تصيب النخيل.

وأكد أنه سيتم إنشاء وحدة تجريبية لتصنيع وتعبئة التمور، وانشاء ثلاجة لحفظ التمور، وعمل وحدة لحفظ التراث البيئي للنخيل، وعمل وحدة للاستفادة من مخلفات(متبقيات ) النخيل.