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إغلاق وتشميع مركز للدروس الخصوصية فى الزقازيق بالشرقية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:01 م
إغلاق وتشميع مركز للدروس الخصوصية فى الزقازيق بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطوة جادة نحو الاستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور .

 

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تمكنت ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق بمعاونة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، من إغلاق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية بشن حملاتها التفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

 

 


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