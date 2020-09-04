إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

فاجأ الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مراكز شباب إدارتى بنها وطوخ بالمتابعة الميدانية للوقوف على انضباط العاملين والتزام المراكز باتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ الأنشطة.

وتابع الصبروط مركز شباب كفر مناقر ببنها وتبين من تنفيذ الأنشطة والتقط الصور التذكارية مع فريق الصم أثناء تدريبهم بالمركز بينما تبين أيضا من غياب العاملين بالمركز، كما تبين أيضا من غياب العاملين بمركزى شباب ميت العطار والفاخورة حيث يمارس المركز نشاطه فى غياب بعض العاملين، وفى مركز شباب طحلة تبين انضباط العاملين والالتزام بتنفيذ الأنشطة، بينما وجد مقر مركز شباب كفر طحلة مغلق والملعب مفتوح ويمارس نشاطه وتابع الصبروط أيضا التزام الملاعب بإيصالات الإيجار .

كما شملت المتابعة مراكز شباب طوخ حيث تبين انضباط العاملين بمركز شباب اكياد دجوى وتنفيذ الأنشطة، بينما تبين غياب العاملين فى مركز شباب جزيرة الأحرار والمركز مفتوح، ووجدت مراكز طنط الجزيرة وكفر الرجالات وبرشوم الكبرى مفتوحة وتمارس نشاطها والتزام العاملين بها، فى حين تبين غلق مركزى شباب برشوم الصغرى والسيفا وغياب العاملين بها .

وقد أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام داخل مراكز الشباب، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.