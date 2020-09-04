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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:40 م
أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 855 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاع بقيمة 7 جنيهات، بعد عودة سعر أوقية الذهب عالمياً للارتفاع مجدداً لتسجل 1938 دولار، وهو ما انعكس على أسعار جرام الذهب لتسجل 855 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 732.85 جنيه
 
عيار 21: 855 جنيها
 
عيار 24 : 977.10 جنيه
 
الجنيه الذهب : 6840 جنيها
 
السعر العالمي : 1938 دولارا
 
كان سعر الذهب سجل أول أمس الأربعاء هبوط بقيمة 9 جنيهات طوال اليوم في سوق الصاغة بمصر، كما هبطت الأسعار على مدار تعاملات الخميس بقيمة 10 جنيهات ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب 19 جنيها خلال يومين، لكن الأسعار اخذت طريقها للارتفاع مجددا.
 
تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، كشف تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.
 
وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.
 
وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019".

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