أسعار الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 .. و15.78 جنيه للشراء بالبنك الأهلى

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار الدولار الأمريكى اليوم الجمعة الموافق 4-9-2020، امام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 15.78جنيه للشراء، و15.88جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 15.77جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.76 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 15.77 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.77 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للشراء.

15.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للشراء.

15.86 جنيه للبيع.

وواصل الدولار انتعاشه أمس الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.

ودفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع نحو 1.3% عن أدنى مستوى في 28 شهرا الذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.

ويتوقع عدد قليل من المحللين أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو.